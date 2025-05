Inquinamento torrente Sant’Anna, Fusca (Udc): «Dall’amministrazione Romeo nessuna soluzione nonostante l’estate alle porte»

Le critiche del responsabile organizzato provinciale del partito per la mancata risoluzione della questione ambientale e per lo stato di incuria in cui versa Bivona: «Intanto qualche assessore continua ancora a nascondere la polvere sotto al tappeto attraverso le solite dirette Facebook»

La questione ambientale legata al torrente Sant’Anna, con la stagione turistica ormai imminente, torna al centro del dibattito politico. A prendere la parola, Francesco Fusca, responsabile organizzativo provinciale dell’Udc che, in una nota stampa, critica la gestione poco incisiva della compagine amministrativa guidata dal sindaco Enzo Romeo.

«La rappresentazione attuale e plastica dell’assoluta incapacità di governare dell’attuale amministrazione – scandisce l’esponente Udc – è data dalla mancata risoluzione relativa allo sversamento a mare del torrente Sant’Anna nonostante la stagione estiva sia ormai alle porte. Le foto che si allegano alla presente nota documentano la situazione di inquinamento ambientale e lo stato di incuria e di abbandono in cui versa la frazione di Bivona nonostante qualche assessore continua ancora a nascondere la polvere sotto al tappeto attraverso le solite dirette Facebook che rappresentano l’ennesimo raggiro nei riguardi di una comunità che da troppo tempo aspetta di essere considerata dalla politica vibonese».

Fusca rincara la dose: «La mancata soluzione del problema relativo al torrente Sant’Anna dimostra la scarsa considerazione che il sindaco ha nei riguardi delle istituzioni posto che lo stesso primo cittadino in occasione di un recente consiglio comunale nel corso del quale si discuteva di un ordine del giorno presentato da Claudia Gioia aveva assunto impegni che andavano nella direzione di una chiusura del torrente in questione per come peraltro suggerito da autorevoli esperti del settore. Eppure – rimarca il responsabile provinciale del partito – nonostante tali rassicurazioni la situazione è rimasta quella che ho documentato con l’evidente conseguenza che il sindaco ha compromesso la sua credibilità già peraltro fortemente ridimensionata dopo un anno di amministrazione passato senza avere perseguito alcuno degli obiettivi posti in campagna elettorale».

Poche aspettative anche per il futuro: «Sono convinto che con l’attuale classe politica che governa il comune, Bivona non avrà nessuna speranza di vedere migliorare la propria condizione e sotto questo profilo continuerà il mio impegno politico per fare in modo che i problemi dei miei concittadini possano essere adeguatamente rappresentati», conclude Fusca.