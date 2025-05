Parco delle Serre e Plastic Free siglano un patto di collaborazione per la tutela ambientale: «Vogliamo diffondere comportamenti virtuosi»

Accordo siglato tra Grillo e Staltari

Il Parco naturale regionale delle Serre «ha siglato un importante patto di collaborazione con “Plastic Free Onlus”, una delle realtà italiane più attive nella lotta contro l’inquinamento da plastica. L’accordo – si legge nel comunicato stampa del Parco – è stato sottoscritto a Serra San Bruno dal commissario straordinario del Parco, Alfonso Grillo, e dalla referente locale di Plastic Free, Maria Staltari. L’intesa ha come obiettivo la creazione di un canale stabile di cooperazione tra le parti, finalizzato alla promozione di iniziative concrete per la tutela ambientale e la sensibilizzazione della cittadinanza, con particolare attenzione al rispetto dell’ambiente, alla salvaguardia della biodiversità e all’educazione delle nuove generazioni».

«Il Parco delle Serre è chiamato a essere un presidio attivo contro ogni forma di degrado ambientale» – ha dichiarato nella nota stampa il commissario Grillo -. Questa collaborazione con Plastic Free rafforza il nostro impegno quotidiano verso una cultura della sostenibilità. Non si tratta solo di rimuovere rifiuti: vogliamo diffondere comportamenti virtuosi, promuovere l’educazione ambientale, sensibilizzare i giovani e le famiglie, e contribuire alla tutela della biodiversità che rende unico il nostro territorio. Rafforzare le sinergie con tutte le associazioni che agiscono sul territorio del Parco – ha poi sottolineato Grillo – è per noi una priorità strategica. Da tre anni il Parco ha inserito stabilmente l’educazione ambientale nella didattica delle scuole del territorio calabrese, coinvolgendo centinaia di studenti in laboratori, escursioni e attività formative. Questo patto va nella direzione di amplificare e strutturare ulteriormente queste azioni, valorizzando l’impegno dei volontari e delle istituzioni».

L’accordo prevede l’attivazione di campagne di informazione e azioni di volontariato ambientale per contrastare l’abbandono dei rifiuti e valorizzare il patrimonio naturalistico e paesaggistico del Parco. «Come referente di Plastic Free – ha poi fatto sapere Maria Staltari, attraverso la stessa nota stampa del Parco -, esprimiamo il nostro impegno concreto nel promuovere e sostenere iniziative di tutela ambientale attraverso una collaborazione attiva con il Parco Regionale delle Serre. Crediamo fermamente che solo attraverso una sinergia tra istituzioni, cittadini e territorio sia possibile costruire un futuro più verde, equo e consapevole. L’educazione ambientale e il rispetto per la natura sono pilastri fondamentali per una nuova cultura ecologica che deve radicarsi soprattutto tra i più giovani». Il patto prevede la massima sinergia tra le parti nella progettazione e promozione di attività di recupero ambientale, educazione civica e diffusione di buone pratiche ecologiche, in coerenza con gli obiettivi del Green Deal europeo e delle strategie regionali per lo sviluppo sostenibile.