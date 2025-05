Meteo Vibonese, ancora una giornata di tempo stabile e temperature gradevoli. Poi mercoledì torna la pioggia

In avvicinamento una nuova perturbazione che lambirà la Calabria ma basterà per portare a metà settimana rovesci sparsi

In questo inizio settimana l’anticiclone ha preso possesso della Regione apportando tempo stabile ovunque e temperature gradevoli. Ecco però che una veloce perturbazione da nord lambirà il sud Italia e la Calabria tra mercoledì e giovedì causando locali piogge.

Intanto nella giornata odierna avremo una mattinata stabile su gran parte della Regione con cieli che si manterranno sereni o poco nuvolosi. Nel pomeriggio le nubi saranno in generale aumento dove non sono da escludere locali piovaschi nelle aree montuose di Sila, Pollino e Serre, mentre altrove non si avrà nessun rischio di precipitazioni. Migliora ovunque in serata/nottata con tempo generalmente stabile e cieli poco nuvolosi. Le temperature sono previste ancora stazionarie ovunque ma con venti localmente moderati/forti specie lungo i versanti Jonici Catanzaresi e Reggini.

Piogge tra mercoledì e giovedì

Come detto dunque la perturbazione in arrivo lambirà solamente la nostra Regione ma sarà abbastanza per causare locali piogge. In particolare nelle ore pomeridiane di mercoledì si avranno piogge sui rilievi montuosi di Sila, Pollino, Serre e Aspromonte con qualche sconfinamento che potrà interessare le aree Joniche; tra la nottata e la prima parte di giovedì invece l’avvicinamento della perturbazione apporterà piogge sparse sulla Calabria settentrionale e centrale con precipitazioni che localmente potranno essere anche moderate sulle aree Joniche. Miglioramento generale invece nelle ore serali con ampie schiarite ovunque.