Serra San Bruno, i volontari di IncrociaMenti in campo per rimettere in sesto il rifugio “Scagghjuni”

Altra tappa dell’annuale programma stilato dall’organizzazione di Serra San Bruno “IncrociaMenti” al fine delle tutela ambientale e della promozione del patrimonio naturalistico regionale. Nelle scorse ore la realtà associativa presieduta da Domenico Dominelli ha portato a termine un’altra iniziativa indirizzata al perseguimento di tale obiettivo. Si tratta, nello specifico, della Giornata ecologica che ha interessato una nota località del Parco delle Serre, il sito “Scagghjuni” di zona Lacina, posto all’interno del Comune di Brognaturo. Nell’occasione l’impegno dei soci di IncrociaMenti si è concentrato sugli interventi di manutenzione e ripulitura del noto rifugio e della zona circostante, mete privilegiate di coloro che amano percorrere a piedi i sentieri di montagna.

«Lo abbiamo fatto in segno di gratitudine al Comune ospitante – sottolinea al riguardo l’organizzazione con sede a Serra San Bruno, non mancando di inviare qualche frecciatina a chi di dovere – e anche per tutti coloro che amano una montagna pulita e fruibile, libera dalle ferite inferte dalla mano malefica dell’uomo, dalla sete di facili guadagni, da scelte politiche ciniche e sbagliate (pale eoliche con grave impatto ambientale, discariche a cielo aperto disseminate in lungo e largo), ma che chiama in causa anche l’assenza di controlli e gli interventi mancati da parte delle istituzioni che dovrebbero prendersene cura. Noi come altre volte abbiamo sostenuto – conclude IncrociaMenti – ci proponiamo come custodi gelosi della maestosità dei nostri boschi. Con il nostro impegno volontario facciamo la nostra parte. E la facciamo con i gesti che valgono molto di più delle parole. Pretendiamo che la facciano anche gli altri, fuori dalla facile retorica e dalle ingannevoli apparenze». Giorni fa il presidente Dominelli e gli altri iscritti dell’associazione hanno, tra l’altro, inaugurato la nuova stagione escursionistica alla scoperta delle bellezze del territorio, proponendo agli appassionati del settore un percorso naturalistico di circa 15 chilometri all’interno del Parco delle Serre che si punta a istituzionalizzare.