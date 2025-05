Meteo Vibonese, in arrivo il primo vero caldo estivo: da venerdì termometro su ma per oggi ancora nubi e qualche piovasco

Giornata di tempo instabile specie sul versante ionico calabrese. In serata atteso un miglioramento su tutta la regione mentre da domani ecco l'anticiclone che porterà l'estate

Come anticipato, nella giornata di oggi una perturbazione da Nord lambirà la Calabria orientale apportando locale maltempo. Questo però sarà l’ultimo giorno di instabilità, in quanto già da venerdì inizierà una lunga fase stabile e con temperature in graduale aumento.

Previsioni meteo per oggi 29 maggio

La giornata odierna inizierà con una mattinata localmente instabile lungo i versanti jonici del Cosentino e del Crotonese e lungo i versanti tirrenici specie Cosentini, dove non sono da escludere locali piovaschi. Altrove invece si avrà tempo stabile con cieli poco nuvolosi.

Nel primo pomeriggio nubi in aumento su tutta la regione con possibili piogge e temporali in formazione sui monti della Sila e del Pollino con conseguenti sconfinamenti fin verso le aree joniche cosentine, crotonesi e catanzaresi. Non sono da escludere locali piovaschi anche sulla bassa Calabria.

Un generale miglioramento è atteso invece nelle ore serali con ampie schiarite su tutta la regione e con cieli che si manterranno sereni o poco nuvolosi.

Le temperature non subiranno variazioni di rilievo con valori ancora al di sotto delle medie stagionali e venti che continueranno a soffiare localmente forte da ovest sui versanti jonici.

Primo vero caldo estivo in arrivo

Come accennato però, la giornata di oggi sarà l’ultimo giorno d’instabilità: già da domani infatti l’anticiclone prenderà possesso del Mediterraneo apportando un generale miglioramento delle condizioni meteorologiche e un graduale aumento delle temperature. Temperature che subiranno un drastico aumento a partire dal 1° giugno, giorno in cui inizierà l’estate meteorologica: secondo gli ultimi aggiornamenti infatti sono previsti valori al di sopra delle medie stagionali con il termometro che raggiungerà i 26-27°C lungo le aree costiere e punte oltre i 30°C nelle aree più interne.

Per i dettagli continuate a seguire i prossimi aggiornamenti.