Tropea, gli studenti dello Scientifico si mobilitano con Legambiente per pulire la spiaggia di Marina dell’Isola

Tropea si prepara ad accogliere l’iniziativa di sensibilizzazione ambientale “Puliamo il Mondo – Spiagge pulite”, un evento di grande rilevanza per la tutela del territorio costiero. Il prossimo 3 giugno, la splendida spiaggia di Marina dell’Isola sarà il teatro di un’importante operazione ecologica, volta a promuovere comportamenti responsabili e a coinvolgere attivamente giovani e cittadini nella cura dell’ambiente marino. L’evento fa parte della storica campagna “Puliamo il Mondo”, promossa da Legambiente, che da ben 34 anni mobilita migliaia di volontari in tutta Italia per la pulizia di spiagge e arenili. Tropea, la “Perla del Tirreno”, si aggiunge quest’anno alle località protagoniste dell’iniziativa, con un programma che prenderà il via alle ore 10:30 e si prospetta essere un momento significativo di cittadinanza attiva e impegno ambientale. L’iniziativa è patrocinata da una rete di associazioni locali e nazionali, tra cui Legambiente – Circolo di Ricadi, il liceo Scientifico “P. Galluppi” di Tropea, Spiagge fondali puliti, Io sono ambiente, Aqua anima mundi e il ministero dell’Istruzione e del merito, che sostengono il progetto con l’obiettivo di educare le nuove generazioni al rispetto del mare e delle coste.

Oltre alla pulizia della spiaggia, l’evento offrirà anche attività formative e momenti di confronto sui temi della sostenibilità, della gestione dei rifiuti e della protezione della biodiversità marina. Sarà un’opportunità per i partecipanti di approfondire le problematiche legate all’inquinamento costiero e di acquisire buone pratiche per la tutela dell’ambiente. Il Comune di Tropea, aderendo all’iniziativa, ha inteso impegnare 700,00 euro in favore del Coordinamento nazionale Puliamo il Mondo della Fondazione Legambiente – Innovazione. Questo contributo include 1 kit “pacco adulto” e 1 kit “pacco bambino” contenti materiale e copertura assicurativa per volontari adulti e volontari bambini.