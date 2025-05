La carcassa di una tartaruga marina sulla spiaggia di Bivona: uccisa da una lenza da pesca che ha ingoiato

Un lungo filo di nylon che le fuoriusciva dalla bocca conferma quanto sia difficile per questi animali riuscire a sopravvive tra le insidie mortali che hanno invaso il loro habitat

Uccisa dall’uomo, come altre migliaia di suoi simili. La triste immagine della carcassa di una tartaruga marina spiaggiata sull’arenile di Bivona fa da contraltare alle immagini e ai filmati delle numerose schiuse di uova che ogni anno puntellano le coste calabresi. Ma mentre nascere è facile, sopravvivere in un mare che presenta mortali insidie non naturali è davvero un’impresa.

Le foto pubblicate sul gruppo facebook “Sei di Vibo Marina se…”, testimoniano che l’esemplare di Caretta Caretta è probabilmente morto a causa di una lenza da pesca e dei relativi ami che ha ingoiato. Allertata la Capitaneria di porto, che ha avviato la procedura per la rimozione della carcassa.