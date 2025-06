Oggi Primo giugno inizia l’estate metereologica, aspettando il solstizio

Oggi, Primo giugno, inizia la stagione estiva. Ma si tratterà dell’estate meteorologica o di quella astronomica? In realtà si tratta di due eventi distinti, che si verificano in date diverse. Dal 1 giugno al 31 agosto in tutto l’emisfero settentrionale sarà estate, mentre in quello australe lo stesso periodo segnerà l’inverno meteorologico. Per noi il trimestre che sta per iniziare sarà caratterizzato da cambiamenti di circolazione propri del periodo estivo, con un rialzo delle fasce anticicloniche subtropicali verso Nord e condizioni atmosferiche più stabili. In questo periodo dell’anno anche il quadro generale delle temperature si porterà su livelli più elevati, con l’arrivo dei primi caldi di stagione.



Il solstizio d’estate invece è uno dei momenti più attesi e festeggiati in tutto l’emisfero settentrionale. In quel preciso momento il sole si troverà nel punto di massima elevazione sull’orizzonte e la sua luce illuminerà per più di 15 ore. La data del solstizio sul nostro calendario è compresa sempre tra il 20 e il 22 giugno. Quest’anno però il solstizio d’estate 2025 si verificherà il 21 giugno alle 4:42, e da quel momento potremmo dire di essere entrati anche nella stagione astronomica.