Vibo Marina, ruspe e autospurgo al lavoro per ripulire il fosso Antonucci da erbacce e accumuli di liquami fognari – VIDEO

Dopo la riparazione dei tre collettori che riversavano fogna nel corso d'acqua, mezzi impegnati in queste ore nella pulizia dell'alveo. Poi le nuove analisi per capire se è possibile revocare il divieto di balneazione in corrispondenza della foce

Detto, fatto. Sono in corso le operazioni di pulizia del fosso Antonucci a Vibo Marina. Questa mattina autospurgo, camion e una ruspa sono entrati in funzione per liberare l’alveo del corso d’acqua da canne, erbacce e residui di fogna. Lo aveva annunciato ieri alla nostra testata il sindaco Enzo Romeo, che a fine maggio era stato costretto a emanare un divieto di balneazione per 100 metri a destra e 100 metri a sinistra della foce dell’Antonucci, dopo che l’Arpacal aveva rilevato valori alti di inquinamento da coliformi fecali.

Prima di avviare la pulizia del fosso, sono stati riparati tre collettori fognari rotti trovati lungo il percorso, che riversavano liquami nel corso d’acqua. Poi, stamattina ecco arrivare autospurgo e ruspa: quest’ultima è stata calata nell’alveo e, come documentato dal video che vi proponiamo, sta provvedendo proprio in queste ore a ripulire l’Antonucci. L’obiettivo è quello di creare le condizioni per poter revocare l’ordinanza di divieto di balneazione, sebbene, è bene ricordarlo, la balneazione nella foce dei corsi d’acqua è sempre vietata dalla normativa generale. Il sindaco, infatti, ha fatto sapere che l’Arpacal farà nuovi prelievi per «verificare se l’inquinamento è rientrato». Poi per il futuro, si punta a collettare l’Antonucci – così come il torrente Sant’Anna – al depuratore di Porto Salvo.