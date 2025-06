Intesa tra Comune di Vibo e Parco delle Serre per la manutenzione del verde nel Parco urbano

Il Comune di Vibo Valentia e il Parco Regionale delle Serre hanno rinnovato e rimodulato il protocollo d’intesa per la gestione del Parco Urbano di Moderata Durant. L’accordo, della durata triennale e prorogabile si propone di migliorare la fruizione dell’area verde cittadina valorizzandone il patrimonio naturalistico e promuovendo la cultura ambientale tra i cittadini.

Nel dettaglio, il Parco delle Serre si impegna a garantire tre interventi annuali di manutenzione del verde e potatura degli arbusti, oltre alla pulizia e alla cura degli arredi esistenti. Ma non solo: cartellonistica informativa, nuovi arredi, attività di promozione e sensibilizzazione sono previsti come parte integrante dell’accordo.

Il Comune di Vibo Valentia, da parte sua, coordinerà le attività operative, metterà a disposizione materiali, si occuperà dello smaltimento dei rifiuti derivanti dagli interventi di manutenzione e fornirà spazi adeguati per la cartellonistica e le iniziative ambientali. Il protocollo prevede inoltre l’assegnazione stabile di una struttura in legno che diventerà la sede delle attività del Parco delle Serre.

Un’intesa che rappresenta molto più di una convenzione amministrativa. È un segnale politico, come sottolineato dall’assessore all’Ambiente Marco Miceli, che ha proposto la delibera approvata dalla giunta. Un indirizzo chiaro verso una gestione sostenibile e partecipata del verde pubblico.

«Questo accordo – dichiara il sindaco Enzo Romeo – rappresenta un importante passo avanti nella tutela del nostro patrimonio verde. Il Parco Urbano di Moderata Durant è un luogo di aggregazione e benessere per i cittadini, e grazie a questa sinergia con il Parco delle Serre potremo garantire una manutenzione costante e attività di sensibilizzazione per la tutela dell’ambiente. La nostra amministrazione è fortemente impegnata nella valorizzazione degli spazi pubblici, affinché siano sempre più fruibili e accoglienti per la comunità».

A fargli eco, il commissario del Parco delle Serre, Alfonso Grillo, che pone l’accento sulla continuità e sulla missione educativa dell’ente: «La firma della convenzione, in continuità con la precedente amministrazione comunale, si inserisce coerentemente nella missione strategica del Parco, che da tre anni porta avanti un’intensa attività di educazione ambientale nelle scuole, coinvolgendo centinaia di alunni in esperienze dirette nei boschi, nei sentieri e nei luoghi simbolici delle Serre. L’obiettivo è formare una nuova generazione consapevole, capace di leggere il paesaggio non come sfondo, ma come eredità viva e risorsa per il futuro».

Un’ambizione che punta a far diventare l’area di Moderata Durant un ”hub verde permanente”, un laboratorio a cielo aperto dove biodiversità, armonia ambientale e cittadinanza ecologica si incontrano. «Attraverso questo protocollo – conclude Grillo – il Parco delle Serre si fa ponte tra le aree interne e i contesti urbani, tra istituzioni e cittadini, tra natura e cultura. La tutela attiva non si limita alla conservazione: si realizza nel coinvolgimento, nella cura condivisa, nella progettualità che guarda lontano».