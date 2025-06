Meteo Vibonese, in arrivo l’anticiclone africano che porterà un’ondata di caldo

Dopo una settimana caratterizzata dalla presenza dell’anticiclone delle Azzorre su tutto il territorio con temperature miti, tipiche dell’estate mediterranea, ecco che durante il weekend si apprestiamo a vivere la prima vera ondata di caldo africano della stagione. L’anticiclone africano infatti tenderà a risalire verso Nord raggiungendo la Calabria apportando un notevole aumento delle temperature ovunque: le ultime emissioni indicano valori di circa 20°C alla quota di 1500m e ciò vorrà dire che localmente, lungo le coste, il

termometro supererà anche i 34-35°C con possibili picchi fino ai 38-40°C nelle aree più interne.

Per quanto riguardano le condizioni meteorologiche non si avrà nessuna variazion rispetto ai giorni scorsi, con tempo che si manterrà stabile ovunque e con cieli sereni o al più poco nuvolosi. Anche il territorio Vibonese sarà interessato dunque da questa ondata di calore: lungo le aree costiere sono previsti valori diffusamente intorno ai 26-28°C praticamente ovunque ma con qualche grado in più nelle aree tra Pizzo e Tropea fino ai 30-31°C. Picchi fino ai 36°C sono attesi invece e come di consueto nelle aree più interne del territorio e in particolare su Paravati, Mileto, Dasà e aree limitrofe.