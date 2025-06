Gli studenti del Galluppi di Tropea come giovani sentinelle del mare nell’iniziativa promossa da Legambiente Ricadi

Anche quest’anno, le spiagge di Tropea sono state teatro di un’importante iniziativa di educazione ambientale e cittadinanza attiva, un appuntamento ormai consolidato che vede protagonisti il Circolo Legambiente Ricadi e l’Istituto d’istruzione superiore “Pasquale Galluppi”. Il progetto, volto alla tutela degli ecosistemi e delle spiagge del litorale cittadino, ha registrato l’adesione del Comune di Tropea e ha coinvolto attivamente gli studenti del biennio di tutti gli indirizzi scolastici. La giornata è iniziata con una fase dedicata all’educazione ambientale. Gli organizzatori hanno sottolineato l’urgenza di adottare, nella vita quotidiana, pratiche virtuose indispensabili per salvaguardare la salute degli ecosistemi.

Il presidente del Circolo Legambiente Ricadi, Franco Saragò, ha introdotto le attività evidenziando le «molteplici criticità che, nel corso del tempo, hanno compromesso le condizioni del mare, contribuendo allo squilibrio climatico». Saragò ha posto l’accento sui «devastanti effetti della plastica marina sulle specie ittiche, sulla catena alimentare e, in particolare, sulle tartarughe marine». Ha inoltre illustrato le attività svolte dal circolo per la tutela di queste creature, invitando i giovani a diventare vere e proprie “Sentinelle del mare”.

La scuola motore di consapevolezza ambientale

L’incontro didattico sull’educazione ambientale con Saragò di Legambiente Ricadi e il preside Cututli

Nicolantonio Cutuli, dirigente scolastico dell’Iis “Pasquale Galluppi”, ha espresso vivo apprezzamento per le attività svolte e per la consolidata collaborazione con Legambiente Ricadi. «La scuola – ha affermato Cutuli – può e deve fare molto per trasmettere ai giovani il desiderio di prendersi cura dell’ambiente e per comprendere che il benessere dell’uomo è strettamente collegato al benessere della natura. Quella di oggi è una bellissima iniziativa di cittadinanza attiva e di sensibilizzazione per gli studenti che va oltre il gesto della pulizia: è formazione, crescita e assunzione di consapevolezza e responsabilità». L’entusiasmo per l’iniziativa è stato palpabile anche tra gli studenti. Giulia Naso studentessa del liceo scientifico, a nome dei suoi compagni, ha sottolineato: «Noi studenti accogliamo sempre volentieri iniziative di sensibilizzazione verso i temi ambientali. Il Mondo è la nostra casa, quindi dobbiamo essere noi giovani a prendercene cura adottando lo slogan delle pettorine di Legambiente: ‘Stiamo lavorando per noi’. Queste giornate sono occasioni per riflettere sul nostro rapporto con l’ambiente e sui tanti comportamenti che possiamo assumere per la cura del territorio».

«Dopo la fase educativa – prosegue la nota stampa -, i ragazzi, accompagnati dai propri insegnanti e dai volontari del circolo, si sono dedicati a un’intensa attività di cittadinanza attiva, ripulendo le spiagge. Divisi in gruppi, si sono dislocati lungo tutto il litorale tropeano, raccogliendo a fine giornata numerosi sacchi di rifiuti. Anche in questa occasione, a dominare è stata la plastica, seguita a ruota dai mozziconi di sigaretta, a dimostrazione di quanto i comportamenti scorretti dei singoli incidano profondamente sugli ecosistemi».