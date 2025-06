Pulizia e manutenzione del verde pubblico, il Comune di Briatico pubblica un bando per l’affidamento del servizio

Garantire la pulizia, l’igiene ed il decoro del territorio. Partendo da questo obiettivo, il Comune di Briatico ha pubblicato un bando di gara relativo all’affidamento del servizio di manutenzione del verde pubblico. «Il servizio – si legge nell’atto a firma del responsabile dell’Area tecnica lavori pubblici e urbanistica, Domenico Formica – comprende tutte le aree verdi del territorio comunale, nonché le aree comunque pavimentate ad uso spazi pubblichi (parcheggi, piazze, strade) aiuole stradali e rotatorie, verde interno ad edifici comunali».

I servizi da espletare

L’impresa che si aggiudicherà l’appalto dovrà provvedere:

Alla pulizia da malerbe presenti lungo le banchine stradali, negli spazi pubblici e nelle aree verdi comunali,

raccolta foglie e ramaglie,

potatura e manutenzione di essenze arboree e alberature,

potatura e manutenzione di siepi e cespugli,

sfalcio malerbe e potatura di siepi, arbusti, cespugli, rovi e simili su strade extraurbane,

diserbo, sfalcio e pulizia dei manti erbosi presenti nelle aree verdi,

abbattimento,

messa a dimora di piante ornamentali fornite dall’Amministrazione comunale

Irrigazione e Innaffiamento.

Si dovrà garantire reperibilità di intervento. La durata del contratto è di 12 mesi, non rinnovabili.

La presentazione delle offerte

La gara si svolge esclusivamente in modalità telematica tramite apposita piattaforma L’Amministrazione aggiudicatrice potrà procedere all’aggiudicazione anche in caso di presentazione di una sola offerta valida, purché idonea e conveniente. Contestualmente potrà decidere di non affidare il servizio qualora nessuna offerta pervenuta risultasse conveniente.