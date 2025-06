Ancora bel tempo e temperature oltre la media nel Vibonese: la brezza marina porterà umidità sulle coste e l’entroterra sfiorerà i 34°

La settimana che sta per concludersi con questo weekend è stata caratterizzata dalla presenza dell’anticiclone africano su tutto il territorio, apportando tempo stabile ovunque e temperature oltre le medie del periodo. Da segnalare solo qualche disturbo nelle prime ore pomeridiane nelle aree montuose ma fenomeni ovviamente normali per il periodo, i quali si formano grazie al riscaldamento solare causando la risalita di masse d’aria calda e umida.

Previsioni meteo weekend nel Vibonese

Durante il weekend dunque le condizioni meteorologiche non subiranno particolari variazioni: si avrà infatti tempo stabile sia nella giornata di sabato che in quella di domenica su tutto il Vibonese con cieli sereni o al più poco nuvolosi. Da segnalare solo qualche nube in formazione nelle ore pomeridiane nelle aree montuose, ma nubi che comunque non causeranno nessun tipo di precipitazione.

Per quanto riguardano le temperature, anch’esse non subiranno particolari variazioni: sono previsti valori intorno ai 27-28°C lungo i versanti costieri a causa delle brezze marine che riusciranno ancora a mitigare l’aria e a causa di esse avremo un tasso di umidità in generale aumento. Picchi più elevati li troveremo invece nelle aree più interne dove il termometro potrà raggiungere valori fino ai 33-34°C nelle zone di Francica, Sant’Angelo di Gerocarne, Mileto, Paravati e zone limitrofe.