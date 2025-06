Chiazza in mare a Bivona, sopralluogo del sindaco che assicura: «Abbiamo individuato il problema, tutto risolto»

Chiazza in mare a Bivona

«Problema segnalato e prontamente risolto», si legge in una nota stampa diramata dal Comune di Vibo Valentia. Il problema a cui si riferisce il comunicato è il mare di Bivona, dove «questa mattina, con l’ausilio di mezzi in uso ad Arpacal, è stata rilevata una chiazza di colore marrone. nei pressi della foce del torrente Sant’Anna». Per individuare il problema, il sindaco Enzo Romeo, l’assessore ai Lavori pubblici, Salvatore Monteleone, insieme ad un funzionario dell’Agenzia e agli agenti della Polizia locale, si sono recati al depuratore Silica «per un sopralluogo d’urgenza».

«Insieme al direttore Arpacal Michelangelo Iannone – si legge nella nota stampa – i tecnici hanno constatato il problema risolvendolo, e consentendo il normale deflusso delle acque correttamente depurate all’interno del torrente. Sia gli impianti che le acque di balneazione vengono costantemente monitorate, per questo – ha affermato il sindaco di Vibo Valentia Enzo Romeo – siamo riusciti ad intervenire tempestivamente e risolvere il problema. Nel giro di qualche giorno – prosegue – metteremo in pratica la convenzione già firmata sia dal commissario De Felice che da me, per il collettamento verso il depuratore di Portosalvo, con la risoluzione del problema in modo ottimale. Ringrazio tutti, sia l’Arpacal che i dipendenti comunali – conclude il primo cittadino – per la fattiva collaborazione e prontezza d’intervento».