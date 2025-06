Meteo Vibonese, l’aria fredda in quota disturba l’estate: giorni di instabilità, temporali e qualche grandinata

Come previsto una corrente da nord sta rimescolando le carte. Piogge nel pomeriggio nelle aree interne. Dopo un miglioramento in serata, peggiora nella notte anche sulla costa

I primi sbuffi di aria più fresca in quota hanno iniziato ad interessare la nostra regione nella giornata di ieri. Nelle aree montuose infatti, prettamente nelle ore pomeridiane, si sono verificati temporali localmente anche intensi con forti grandinate di medie dimensioni. Ecco però che la goccia fredda in quota sta per raggiungere la Calabria e durante i prossimi giorni l’instabilità regnerà sovrana.

Previsioni meteo 17 giugno

Intanto la giornata di oggi vedrà una mattinata variabile su gran parte del Vibonese con cieli che si manterranno parzialmente nuvolosi ma con basso rischio di precipitazioni. Nel pomeriggio nubi in netto aumento a partire dalle aree montuose con possibili piogge e temporali sulle Serre e anche in questo frangente non sono da escludere locali grandinate, mentre altrove si avranno nubi sparse.

In serata è previsto un generale miglioramento ma attenzione nella notte quando con l’avvicinarsi della goccia fredda saranno possibili rovesci temporaleschi sulle aree costiere del territorio e non sono da escludere locali sconfinamenti nelle aree interne.

Le temperature sono previste in lieve aumento specie lungo i versanti costieri e aree interne a causa di correnti da Sud-est, mentre i venti risulteranno variabili.