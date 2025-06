Soriano, pulita dai rifiuti la Sp 73. Il sindaco De Nardo: «Sanzioni per chi abbandona spazzatura per strada»

La pulizia e la manutenzione delle strade sono spesso il primo biglietto da visita per un territorio, oltre ad essere elementi importanti per chi quelle arterie le percorre ogni giorno. Parte da questa convinzione l’impegno del sindaco di Soriano, Antonino De Nardo.

Proprio a tal proposito l’amministrazione comunale sorianese, in sinergia con la Polizia municipale e la ditta Capomolla, ha effettuato una ricognizione lungo la SP 73 che precede l’ingresso al centro abitato, rimuovendo numerosi sacchi di immondizia abbandonati lungo i bordi e non solo. Un gesto innanzitutto di rispetto per l’ambiente ma anche un segnale ai cittadini che spesso non sanno convivere con ciò che hanno intorno, macchiandolo.

«Nel ringraziare gli operatori coinvolti – ha affermato il primo cittadino De Nardo – data la straordinarietà del servizio, ci rivolgiamo ancora una volta e indistintamente a quanti percorrono la Provinciale, affinché facciano uso del servizio attivo ed efficiente di raccolta rifiuti, evitando di abbandonare senza motivo rifiuti lungo la carreggiata, commettendo così un doppio reato. Informiamo altresì che la Municipale provvederà ad attuare le relative procedure repressive e sanzionatorie».