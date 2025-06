“Il mare è la loro casa” e noi siamo soltanto ospiti. Torna anche nel Vibonese la campagna Lav per il rispetto di animali e habitat naturale. Ecco dove e quando

I volontari della Lega anti vivisezione allestiranno stand informativi su spiagge e lungomari per coinvolgere i giovani nel promuovere un modo di divertirsi rispettoso dell’ambiente marino. Tre le giornate in programma nella nostra provincia

Riparte con la quinta edizione de “Il mare è la loro casa”, la campagna di sensibilizzazione promossa dalla Lev, Lega anti vivisezione, volta a educare bambini e famiglie al rispetto degli animali che popolano il mare e il litorale. L’iniziativa, patrocinata dal ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica e dal ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, e con il logo del ministero dell’Istruzione e della Guardia costiera, si conferma un appuntamento cruciale per la tutela della biodiversità marina. La campagna nazionale che prenderà il via domani a Marina di Pietrasanta (Lucca), prevede tre appuntamento per la provincia di Vibo Valentia: domenica 22 giugno al Lido “La Grazia” a Parghelia, domenica 6 luglio sul lungomare di Nicotera Marina e domenica 13 luglio al Lido “Proserpina” a Vibo Marina.

«Purtroppo, ogni anno innumerevoli animali marini di piccole dimensioni, come pesci, molluschi, crostacei, vengono catturati per gioco dai bambini e messi nei secchielli», ha dichiarato attraverso un comunicato stampa Giacomo Bottinelli, responsabile dell’ufficio “A scuola con Lav”. «Per questi animali l’esito di quello che bambini e famiglie considerano un semplice divertimento può essere molto spesso fatale a causa della manipolazione, dello stress termico, della scarsa ossigenazione e di vari altri motivi. Lo stesso vale per gli insetti e i piccoli mammiferi che vivono nell’ambiente della duna, tra l’altro estremamente delicato, che finiscono per morire». La campagna “Il mare è la loro casa” si propone proprio di invertire questa tendenza, invitando a godere delle bellezze naturali senza arrecare danno agli animali che popolano il mare, la spiaggia e gli scogli. «Questi esseri senzienti – ha sottolineato la Lav nel lancio della quinta edizione della campagna di sensibilizzazione -, meritano rispetto e devono essere lasciati liberi nel loro habitat naturale».

Lungo le numerose tappe, i volontari Lav allestiranno i propri stand negli stabilimenti balneari e sui lungomari, dialogando con bambini e famiglie sulla tutela dei diritti di tutti gli animali. In alcune occasioni, saranno coinvolti attivamente gruppi di giovani, che aiuteranno a distribuire materiale informativo ai loro coetanei sulle spiagge, diventando così veri e propri ambasciatori della campagna. «I nostri eventi suscitano entusiasmo per la freschezza dell’iniziativa, che viene quindi accolta dalle persone con calore – ha aggiunto Bottinelli -. Siamo molto felici di poterla confermare con successo anno dopo anno. Basta granchi o altri animali nei secchielli, è giusto educare i nostri figli a giocare senza crudeltà. Gli animali di qualsiasi specie devono essere rispettati ed è importante evitare di toccarli e catturarli, se non si vuole rischiare di causare loro danni irreparabili».

Roberto Mazzitelli, responsabile di Lav Vibo Valentia ha poi aggiunto: «Torniamo sulle spiagge a sensibilizzare bambini/e e le loro famiglie al rispetto di tutti gli esseri viventi, specialmente sui nostri litorali che ogni anno accolgono migliaia di turisti per la vocazione economica propria del territorio. Sarà ancora una volta l’occasione per informare sui giusti comportamenti da tenere per non arrecare danni all’ambiente e agli animali che vivono nelle aree marine, perché il mare è la loro casa, noi siamo solo degli ospiti».