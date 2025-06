Lampadari, un materasso e… un vaso wc: la discarica sotto casa fa infuriare i residenti di Vena superiore: «S’intervenga»

Un materasso, un lampadario, perfino una bombola del gas e infissi. No, non sono complementi d’arredo di una abitazione ma alcuni dei rifiuti abbandonati in contrada Vaccaro a Vena Superiore. Una mini discarica a cielo aperto a pochi metri dalle abitazioni. A segnalarla, un residente: «Questa situazione – spiega alla nostra testata – dura da più di cinque mesi».

Un degrado che preoccupa gli abitanti della contrada sia per questioni ambientali che igieniche. Nella montagna di spazzatura, ricettacolo di animali di ogni sorta, spiccano anche un vaso wc e pneumatici: «Ci auguriamo – aggiunge – che qualcuno di competenza effettui un sopralluogo e prenda provvedimenti. A 10 metri ci sono le nostre abitazioni, ci sono bambini. Non è il massimo avere questi tipi di materiali proprio a ridosso delle nostre case».