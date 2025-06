Meteo Vibonese, continua l’effetto della “goccia fredda”: temperature ancora giù, nuvole e qualche temporale

Il termometro fa fatica a raggiungere i 30°C in molte aree. Mattinata stabile con possibili piogge prima sulle Serre e poi sulla fascia costiera

Dopo giorni di caldo rovente sul territorio Vibonese, l’azione di una goccia fredda sta apportando un generale calo delle temperature ovunque con valori che si stanno mantenendo nelle medie del periodo. Il termometro infatti fa fatica a raggiungere i 30°C in molte aree, con qualche picco isolato fino ai 31-32°C solo in quelle più interne. Ad accompagnare ciò è l’instabilità che soprattutto nelle ore pomeridiane interessa le aree montuose e localmente fin verso le aree costiere: ecco le previsioni per la giornata di oggi.

La giornata odierna inizierà con una mattinata stabile su tutto il territorio con cieli che si manterranno tuttavia parzialmente nuvolosi. Il rischio precipitazioni aumenterà nel corso del pomeriggio quando avremo un generale aumento della nuvolosità a partire dalle aree montuose con possibili piogge e temporali sulle Serre: le precipitazioni però potranno sconfinare fin verso le aree interne e fin sulle aree costiere dove si avranno precipitazioni localmente moderate. Ampie schiarite in serata con cieli che si manterranno poco nuvolosi ovunque. Temperature stazionarie e senza grandi variazioni con valori che si manterranno nelle medie del periodo, e venti variabili.