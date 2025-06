Nicotera, multa a un cittadino beccato ad abbandonare rifiuti per strada. Il sindaco annuncia più controlli anche sulla differenziata

L'uomo è stato identificato grazie alle fototrappole. Maggiori verifiche sulla raccolta porta a porta, Marasco: «Continuiamo a trovare umido, plastica e carta nell'indifferenziato. Comportamenti che si traducono poi in bollette salate per tutti»

Nei giorni scorsi, la Polizia municipale di Nicotera ha identificato un cittadino intento ad abbandonare per strada diverse buste di rifiuti. Lo fa sapere il sindaco, Giuseppe Marasco, tramite una nota stampa. «Grazie all’installazione di fototrappole dislocate in tutto il territorio comunale – spiega -, l’amministrazione ha potuto cogliere in flagrante coloro che, nonostante l’efficiente servizio di raccolta differenziata porta a porta offerto, continuano a violare le norme ambientali». Marasco ha annunciato che i trasgressori saranno sanzionati con multe salate che possono arrivare fino a 600 euro.

«La nostra comunità ha diritto di vivere in un ambiente pulito e decoroso. Coloro che si ostinano a non rispettare le regole non possono rimanere impuniti», dichiarato il primo cittadimp, evidenziando l’importanza di una cittadinanza consapevole e responsabile nei confronti delle questioni ambientali. La battaglia contro l’abbandono dei rifiuti non si limita all’utilizzo delle fototrappole. Il sindaco ha impartito alla Polizia municipale precise istruzioni per intensificare i controlli sui sacchi di rifiuti indifferenziati.

«Abbiamo registrato un preoccupante aumento dei conferimenti errati, con cittadini che continuano a smaltire umido, plastica, cartoni e vetro nell’indifferenziato. Questo comportamento non solo è contrario alla legge, ma comporta costi aggiuntivi per l’intera comunità, che si traducono in bollette più pesanti per tutti», ha aggiunto il sindaco. Marasco ha inoltre lanciato una campagna di “tolleranza zero” verso coloro che non rispettano le normative sulla raccolta differenziata: «Dobbiamo essere chiari: non tollereremo comportamenti scorretti e irresponsabili. Ogni cittadino ha un ruolo cruciale nel mantenere la nostra città pulita. È tempo che chi sbaglia ne paghi le conseguenze». La lotta contro l’abbandono dei rifiuti a Nicotera si configura quindi come un impegno collettivo, che richiede la partecipazione attiva di ogni cittadino. «Solo attraverso una maggiore consapevolezza e responsabilità, la comunità potrà garantire un futuro più sostenibile e rispettoso dell’ambiente», conclude la nota.