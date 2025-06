A Parghelia la prima tappa vibonese della campagna nazionale di Lav “Il mare è la loro casa”

La campagna di sensibilizzazione svoltasi stamane al Lido “La Grazia” di Parghelia

Si è svolta questa mattina al Lido “La Grazia” di Parghelia la prima delle tre tappe vibonesi della campagna nazionale “Il mare è la loro casa”, promossa dalla LAV (Lega anti vivisezione). L’iniziativa, giunta alla sua quinta edizione, ha l’obiettivo di educare bambini e famiglie al rispetto degli animali marini e dell’habitat costiero. L’evento, patrocinato dal ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica, dal ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, e con il logo del ministero dell’Istruzione e della Guardia costiera, ha visto i volontari della LAV allestire uno stand informativo, coinvolgendo i bagnanti con materiale didattico e dialogando sull’importanza di comportamenti responsabili in spiaggia.

Le iniziative con i bagnanti

Come sottolineato qualche giorno fa da Giacomo Bottinelli, responsabile dell’Ufficio “A scuola con LAV”, in occasione della presentazione dell’evento nazionale, «troppi animali marini di piccole dimensioni, come pesci, molluschi e crostacei, finiscono catturati per gioco nei secchielli, con esiti spesso fatali a causa di manipolazione, stress termico e scarsa ossigenazione. La campagna mira proprio a invertire questa tendenza, promuovendo un divertimento che non arrechi danno agli esseri senzienti che popolano il mare, la spiaggia e gli scogli».

Roberto Mazzitelli, responsabile di LAV Vibo Valentia, sempre in occasione della presentazione della campagna nazionale, ha ribadito l’importanza di queste iniziative, specialmente in un territorio a forte vocazione turistica come il Vibonese: «Torniamo sulle spiagge a sensibilizzare bambini/e e le loro famiglie al rispetto di tutti gli esseri viventi, specialmente sui nostri litorali che ogni anno accolgono migliaia di turisti per la vocazione economica propria del territorio. Sarà ancora una volta l’occasione per informare sui giusti comportamenti da tenere per non arrecare danni all’ambiente e agli animali che vivono nelle aree marine, perché il mare è la loro casa, noi siamo solo degli ospiti».

L’evento odierno a Parghelia organizzato in collaborazione con il Comune e la Pro Loco Parghelia, ha dato un contributo fondamentale per la buona riuscita della mattinata. A riguardo, la Pro Loco Parghelia ha formalmente ringraziato «i ragazzi del Servizio civile universale in forze da noi per la fattiva collaborazione». Le prossime tappe della campagna “Il mare è la loro casa” nella provincia di Vibo Valentia saranno: domenica 6 luglio sul lungomare di Nicotera e domenica 13 luglio al Lido “Proserpina” a Vibo Marina.