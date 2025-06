Meteo Vibonese, l’estate inizia a far sul serio: nuova ondata di caldo africano in arrivo. In alcune zone della Calabria picchi di 40°

La settimana scorsa la Calabria è stata interessata da una goccia fredda che ha causato locale instabilità e un generale calo delle temperature. Tale goccia però si è ormai dissolta e l’avvio della nuova settimana è caratterizzata dalla presenza dell’anticiclone che sta apportando bel tempo ovunque e temperature ancora nelle medie del periodo. Attenzione però perché questo scenario durerà ben poco: già a partire dalla giornata di mercoledì 25 giugno aria più calda di origine africana risalirà verso Nord apportando un netto aumento delle temperature su tutta la Calabria.

Caldo in aumento e temperature roventi

Dunque la Calabria si appresta a vivere la seconda ondata di calore. L’anticiclone africano si impossesserà presto dell’intera Penisola apportando un netto aumento termico con valori ben oltre le medie del periodo. Secondo gli ultimi aggiornamenti dei modelli meteorologici, tra giovedì e sabato sono previsti valori di circa 22°C alla quota standard di 1500m: ciò vorrà dire che lungo le coste e pianure e in particolare quelle joniche il termometro potrà raggiungere i 34-35°C con picchi localmente anche superiori; valori meno elevati sono attesi invece lungo il versante tirrenico dove il termometro si attesterà intorno ai 27-30°C ma qui i protagonisti saranno i tassi di umidità che saranno in aumento ovunque con afa crescente e con brezze marine che diverranno meno efficaci.

Come di consueto però i picchi più elevati si registreranno nelle aree più interne e vallive della regione e in particolare nel Cosentino, Crotonese e nelle immediate aree interne tra Catanzarese e Reggino jonico, dove si potranno raggiungere anche i 38-40°C. Anche le notti saranno molto calde: i valori minimi diverranno opprimenti a causa delle notti tropicali in arrivo. Esse infatti sono definite tali quando il termometro tenderà a rimanere ampiamente al di sopra dei 20°C.

Temperature dei mari in aumento

La conseguenza dell’arrivo dell’ondata di calore causerà anche un generale aumento delle temperature della superficie marina: entro fine mese infatti sono previsti valori fino ai 30°C nel Mar Tirreno e in particolare tra il Cosentino e il Catanzarese; il Mar Jonio invece si attesterà intorno ai 25-26°C ma con punte fino ai 28°C nelle aree più a Sud del Reggino.

Le temperature del mare nei prossimi giorni