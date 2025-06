Gerocarne, il Comune stipula una convenzione con Calabria Verde per la pulizia dei torrenti

Il patrimonio forestale e ambientale è una delle maggiori priorità per un territorio. Proprio in tal senso si è mosso il Comune di Gerocarne, guidato dal sindaco Pasquale Vivona, che nei giorni scorsi ha stipulato un accordo di programma con l’azienda Calabria Verde. L’ente attuatore e quello convenzionato si impegnano così a eseguire in sinergia diversi interventi. Tra quelli in programma spicca la sistemazione fluviale tramite una manutenzione degli alvei e delle sponde del torrente Morano e dei relativi corsi d’acqua nel perimetro urbano.

Gli interventi in programma

Gli interventi verranno eseguiti compatibilmente con le esigenze organizzative e produttive dell’ente attuatore in ossequio a quanto previsto nei piani attuativi di riferimento. La forza lavoro prevista sarà di una squadra composta da dodici operai, di cui uno specializzato per l’uso della motosega/decespugliatore. Sarà a carico dell’ente richiedente l’onere dell’acquisizione dei necessari parer o autorizzazioni previa disposizione della necessaria progettazione. L’intervento concordato sarà inserito nei progetti e nelle perizie di variante elaborati dall’Ente attuatore e in ogni caso si concluderà entro il 31 dicembre 2025.

La giunta, guidata dal primo cittadino Vivona, si impegna a dichiarare, sotto la propria responsabilità, che ha titolo a richiedere gli interventi e che gli stessi interesseranno solo ed esclusivamente porzioni di territorio di proprietà dello stesso ente convenzionato.