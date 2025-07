Meteo Vibonese, settimana di caldo infernale ma poi qualcosa potrebbe cambiare: ecco quando

L’ondata di caldo africano vola a gonfie vele su tutta la Calabria. Sono ormai diversi giorni che l’anticiclone africano si è collocato nel Mediterraneo causando un accumulo di calore importante su l’intera regione facendo aumentare dunque l’umidità relativa e la sensazione di calore. Anche nei prossimi giorni non avremo variazioni particolari: secondo gli ultimi aggiornamenti meteorologici sono attesi per tutta la settimana valori di circa 20-22°C alla quota di 1500 m e ciò vorrà dire che saranno diffuse temperature intorno ai 34-35°C lungo le aree costiere e pianure del versante Jonico e picchi fino ai 38-39°C nelle aree interne del Cosentino e del Crotonese. Sui versanti Tirrenici invece il termometro oscillerà intorno ai 28-30°C ma con umidità relativa decisamente più elevata e sensazione di calore che andrà via via aumentando. Per quanto riguardano le condizioni meteorologiche, nella giornata di giovedì e venerdì e in particolare nelle ore pomeridiane saranno possibili locali piovaschi nelle aree montuose di Sila, Pollino, Serre e Aspromonte, ma precipitazioni che saranno comunque veloci e che si dissolveranno durante il pomeriggio stesso.

Possibile calo termico?

I modelli meteorologici iniziano però a fiutare un possibile cambiamento: dall’inizio della prossima settimana infatti una possibile irruzione di aria atlantica potrebbe raggiungere la nostra regione apportando un netto calo delle temperature allegato a possibile instabilità soprattutto pomeridiana. Ovviamente mancano ancora molto giorni e questa rimane per ora una tendenza che dovrà avere delle conferme o delle smentite. Continuate dunque a seguirci.