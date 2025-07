Meteo Vibonese, l’ondata di caldo ha le ore contate ma oggi non cambia (quasi) niente

L’ondata di caldo africano ha le ore contate. Dopo giorni con temperature roventi e afa insopportabile, aria più fresca da nord raggiungerà la Calabria a partire da domani con un netto calo termico.

Intanto per la giornata odierna ci aspettiamo una mattinata localmente instabile lungo i versanti Tirrenici Cosentini e interni dove la coda di una perturbazione favorirà la formazione di piogge e locali temporali sulle aree sopra citate. Le precipitazioni potranno assumere localmente moderata o forte intensità ma che saranno via via in dissolvimento già dal pomeriggio, seguito dunque da un generale miglioramento delle condizioni meteorologiche. Altrove invece continuerà il bel tempo con cieli sereni ma con qualche nube innocua sui restanti versanti Tirrenici.

Le temperature subiranno un primo calo nelle aree soggette alle precipitazioni e dunque lungo il versante Tirrenico Cosentino e relative aree interne, mentre altrove continuerà il gran caldo e in particolare lungo le aree Joniche dove saranno possibili ancora picchi fino ai 37-38°C specie nel Crotonese.

I venti saranno in generale rinforzo dai quadranti occidentali con moderata/forte intensità specie dal pomeriggio.

Domani si cambia

Come anticipato da diversi giorni, stiamo per assistere alla fine della grande calura che ha interessato la Calabria per settimane. Ciò sarà dovuto ad aria relativamente più fresca dal Nord Atlantico che nella giornata di mercoledì 9 luglio scivolerà verso la Calabria apportando un netto calo delle temperature. Secondo gli ultimi aggiornamenti dei modelli meteorologici infatti il termometro subirà un crollo di quasi 10°C: ciò vorrà dire che lungo le aree costiere le temperature oscilleranno tra i 28°C e i 30°C con clima dunque più sopportabile e più consono al periodo. Nelle aree interne dove il termometro ha raggiunto i 39-40°C invece le temperature non dovrebbero superare i 32°C specie nel Cosentino e nel Crotonese. Il calo termico si percepirà anche e soprattutto durante le ore notturne: in questo frangente il termometro scenderà diffusamente al di sotto dei 20°C sulle coste e in pianura, mentre in montagna avremo valori localmente freddi per il periodo con punte di 6-8°C su Sila e Pollino.