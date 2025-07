Eccolo, torna il caldo africano: nel Vibonese temperature e tasso di umidità in aumento

Come previsto termometro in salita soprattutto sulla fascia jonica, mentre su quella tirrenica non dovrebbero essere superati i 30 gradi. A metà settimana forse una nuova tregua grazie a correnti da nord

L’aria fresca che ha interessato la Calabria è ormai un lontano ricordo. Già dalla giornata di ieri infatti aria più calda da sud ha raggiunto il Mediterraneo e la Calabria apportando un generale aumento delle temperature.

Inizio settimana con l’anticiclone africano

L’inizio della nuova settimana sarà dunque caratterizzata dalla presenza dell’anticiclone africano: secondo gli ultimi aggiornamenti meteorologici sono previste temperature intorno ai 22-23°C alla quota standard di 1500 m e ciò vorrà dire che lungo le coste joniche e pianure si potranno raggiungere localmente i 34-35°C e in particolare lungo le aree soggette ai venti di caduta da ovest che si andranno a creare (in primis Catanzarese, Reggino e parte della Calabria settentrionale); temperature meno elevate si registreranno invece lungo il versante tirrenico con valori che non dovrebbero superare i 30°C ma i venti occidentali faranno aumentare decisamente i tassi di umidità, che faranno aumentare la sensazione di calore. Picchi più elevati, come di consueto, interesseranno le aree più interne e in particolare quelle del Cosentino e del Crotonese dove si potranno raggiungere localmente i 36-38°C.

Nel bel mezzo dell’anticiclone, sempre secondo gli ultimi aggiornamenti, spunta la discesa di aria più fresca da Nord a metà settimana, causando un generale ma temporaneo calo delle temperature. Di questo però ne riparleremo nei prossimi aggiornamenti.