Nel Vibonese nuvole e piovaschi ma l’anticiclone africano non molla: le previsioni

In Calabria temperature con picchi fino a 38 gradi nelle aree interne. Lungo i versanti tirrenici valori meno elevati ma umidità in aumento

L’anticiclone africano continua ad interessare la Calabria. Dopo una breve pausa da temperature roventi, il termometro è risalito su tutta la Regione anche se i valori non saranno elevati come la scorsa ondata di calore che ha colpito l’intero territorio. Ecco intanto le previsioni meteorologiche per la giornata odierna.

La giornata di martedì inizierà con una mattinata stabile su gran parte della Regione con la presenza di nuvolosità localmente compatta lungo i versanti Tirrenici dove non sono da escludere locali piovaschi specie lungo il Vibonese, mentre altrove i cieli saranno prettamente soleggiati.

Nel pomeriggio le nubi saranno in aumento anche nelle aree interne e montuose della Regione anche se il rischio di precipitazioni rimarrà comunque basso; altrove cieli che si manterranno sereni o poco nuvolosi.

Ampie schiarite si avranno invece nelle ore serali e notturne con cieli che si manterranno prevalentemente sereni ovunque. Le temperature sono previste stazionarie ovunque con valori diffusi tra i 32-34°C lungo i versanti Jonici, mentre si avranno picchi fino ai 37-38°C nelle aree più interne. Meno elevati saranno i valori lungo i versanti Tirrenici ma con umidità in aumento.

I venti sono previsti moderati/forti su tutta la Regione e in particolare lungo i versanti Jonici del Catanzarese e del Reggino.