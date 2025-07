Ci avviamo verso i 40 gradi… e oltre: il caldo africano ruggisce alle porte della Calabria

Una nuova ondata di caldo è pronta a colpire la Calabria nei prossimi giorni a causa del rafforzamento dell’anticiclone africano che inizierà a partire dal weekend. A differenza della scorsa ondata di caldo, però, il cuore rovente interesserà soprattutto le aree del sud Italia compresa la Calabria con temperature localmente estreme e tanta umidità su parte della Regione.

Ondata di calore: possibili picchi fino ai 44°C nel Cosentino

L’afflusso di aria molto calda di origine sub-tropicale inizierà già da domenica 20 luglio ma il clou si raggiungerà soprattutto nei primi giorni della prossima settimana: secondo gli ultimi aggiornamenti infatti sono attesi valori termici alla quota di 1500m di circa 26°C ma con picchi fino ai 28°C! Ciò vorrà dire che lungo le coste specie Joniche e pianure il termometro registrerà valori oltre i 35°C con picchi fino ai 38-40°C. Ecco però che si potranno toccare addirittura valori ancora più elevati in particolare nelle aree interne: prime su tutte saranno quelle del Cosentino dove le attuali elaborazioni indicano la possibilità di temperature fino ai 43-44°C. Oltre ai valori diurni, molto elevati saranno anche quelli notturne: essi infatti rimarranno abbondantemente oltre la soglia dei 25°C praticamente su tutte le aree costiere e pianure con possibili picchi fino ai 30°C in piena notte.

Per quanto riguarda il Vibonese le temperature lungo le aree costiere non saranno molto elevate e si manterranno intorno ai 32-33°C ma qui le brezze marine faranno aumentare il tasso di umidità ovunque rendendo il clima molto afoso e caldo insopportabile. Nelle aree interne invece il termometro è previsto in netto rialzo con temperature che potranno raggiungere facilmente punte fino ai 36-38°C. Anche in questo frangente le temperature notturne saranno molto elevate e si manterranno intorno ai 26-27°C lungo le coste in piena notte, con umidità elevata e clima afoso.

Questa fase molto calda potrebbe protrarsi almeno fino al 24-25 luglio per poi cedere il passo all’arrivo di correnti più fresche direttamente dall’atlantico, ma di questo ne riparleremo nei prossimi giorni.