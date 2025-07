In arrivo l’ondata di caldo più forte degli ultimi decenni: si annunciano temperature record fino a 49 gradi in Sicilia e 43 in Calabria

Come annunciato da diversi giorni è in arrivo una delle più forti ondate di calore africano degli ultimi anni. L’anticiclone africano tenderà a risalire verso il mediterraneo e interessando soprattutto la Sicilia, la Calabria e la Puglia: secondo le ultime elaborazioni dei centri di calcolo meteorologici tra lunedì e mercoledì sono previste temperature oltre i 26°C alla quota di 1500 m con punte addirittura fino ai 28-30°C. Ciò vorrà dire che sulle coste e pianure si potranno raggiungere tranquillamente valori oltre i 36-37°C ma il caldo rovente interesserà soprattutto le aree interne. Soprattutto in Sicilia si potranno raggiungere valori fino ai 46°C ma l’orografia del territorio, grazie anche ai venti di caduta che favorizzeranno l’aria, potrà far raggiungere temperature anche oltre tale soglia, eguagliando o addirittura superando il record del 2021 di Floridia di 48.8°C

Calabria sotto la cupola africana

L’ondata di calore interesserà anche la nostra Regione. Anche qui infatti sono previste temperature molto elevate con valori che alla quota di 1500 m potranno raggiungere i 26-27°C con punte anche superiori. Ciò vorrà dire che lungo le coste e pianure in particolare del versante Jonico il termometro supererà abbondantemente i 35°C con picchi fino ai 38-40°C; valori più elevati si andranno a registrare però nelle aree più interne e in particolare quelle del Crotonese e del Cosentino dove saranno possibili picchi fino ai 43°C.

Anche qui però l’orografia potrà dare il suo contributo: durante l’ondata di calore infatti è prevista una ventilazione occidentale e ciò significa che lungo queste aree il termometro potrà superare i 43°C e in particolare sul versante Crotonese. Il caldo si percepirà anche e soprattutto durante le ore notturne: sono previste infatti nottate tropicali su tutta la Calabria con temperature che difficilmente scenderanno al di sotto dei 25°C anzi, su alcune aree del versante Jonico, il termometro oscillerà intorno ai 30-32°C in piena notte.