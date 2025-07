Meteo, estate rovente in stand by: nel Vibonese fresco e qualche pioggia sui monti tengono a bada la grande calura

Oggi mattina variabile ovunque. Nel pomeriggio nuvolosità in aumento su Sila, Pollino, Serre e Aspromonte. Dalla serata tempo stabile e temperature sotto la media stagionale

In questi ultimi giorni la Calabria è interessata da correnti fresche in quota, le quali stanno apportando temperature al di sotto delle medie stagionali. Il termometro infatti difficilmente raggiunge valori di 30°C su gran parte della regione, facendo trascorrere così una fase con la tanto amata estate mediterranea. Intanto, nella giornata di oggi, avremo una mattinata variabile su parte della regione e in particolare lungo le aree Tirreniche dove saranno possibili piovaschi su Reggino e Vibonese, ma anche tra il Cosentino e il Catanzarese.

Nel pomeriggio, si avrà un generale aumento della nuvolosità in particolare nelle aree montuose dove saranno possibili locali piovaschi su Sila, Pollino, Serre e Aspromonte, mentre altrove si avranno generali schiarite con cieli poco nuvolosi. Ampie schiarite ovunque si avranno invece nelle ore serali e notturne con cieli che si manterranno sereni o poco nuvolosi e tempo stabile. Le temperature non subiranno particolari variazioni, con valori che difficilmente raggiungeranno i 30°C lungo coste e pianure, mentre i venti soffieranno con intensità moderata da Ovest.