Pizzoni, un pugno di volontari ripulisce il torrente Cerasia: un fiabesco angolo di natura da tutelare e riscoprire

Bellissima iniziativa a Pizzoni organizzata da un pugno di volontari capitanati da Angelo Morfuni e Franco Fiumara, che armati solo di buona volontà e amore per il paese, hanno ripulito un lungo tratto del torrente Cerasia a monte del centro abitato.

Il torrente, che scorre sfiorando il parco naturale delle Serre, è da qualche anno abbandonato a se stesso, almeno nella parte alta del suo corso. I volontari con pochi e semplici attrezzi ma con tanta buona volontà hanno tirato fuori di tutto: detriti, pneumatici, plastica di vario genere, liberando anche gli accessi da rovi impenetrabili. Alla fine il risultato ha mostrato piccole e incantevoli cascate, acqua cristallina e laghetti fiabeschi degni di essere visitati. Tanti i cittadini che hanno ringraziato i volontari perché hanno realizzato quello che dovrebbero fare gli enti competenti.

Molti fanno notare che ultimamente il torrente viene pulito soltanto nel tratto che attraversa il centro urbano, mentre bisognerebbe intervenire a monte, per scongiurare quei pericoli che i Pizzonesi ben conoscono.

Il Cerasia per tutta la lunga storia di Pizzoni è stato determinante per la sua sopravvivenza e fu al centro dell’economia locale e dei paesi limitrofi. Basti pensare ai numerosi frantoi e mulini che lavoravano a pieno regime lungo il corso d’acqua, che fu determinante anche per l’agricoltura e, per un lungo periodo, per la produzione di carta pregiata.

Ma il Cerasia, se trascurato, può anche far paura: lo dimostrano le tre alluvioni che negli ultimi 20 anni sono state causate dalla sua esondazione.

I volontari autori dell’intervento invitano tutti a partecipare l’11 agosto a una passeggiata rigenerante lungo gli argini del torrente.