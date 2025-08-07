Vibo, i cittadini di Triparni in gara per far tornare a nuova vita il borgo: il risultato è un tripudio di colori

Successo a Triparni per il Green Day, premio “Quartiere Verde”, promosso e organizzato dall’Associazione Vocal Tactus, che ha acceso i riflettori su «una comunità – è scritto in un comunicato stampa – che non si è limitata a sognare un ambiente migliore ma lo ha costruito, con entusiasmo, determinazione e lavoro collettivo». Per tre giorni i cittadini, muniti di guanti da giardinaggio e rastrelli, hanno abbellito le vecchie aiuole e dipinto i muri con messaggi di cura e appartenenza. Spazi pubblici abbandonati sono così tornati a nuova vita. «Questo è anche il mio posto, e me ne prendo cura», il motto della manifestazione che ha coinvolto adulti, giovani e famiglie, uniti dallo stesso obiettivo: «rendere il borgo di Triparni un luogo più bello, accogliente e sostenibile».

«Il Premio Quartiere Verde – spiegano gli organizzatori – non è una semplice gara estetica, ma un vero e proprio tributo all’impegno civico, alla forza di una comunità che si rimbocca le maniche e decide di prendersi cura del proprio presente e futuro. Il verdetto finale arriverà il 13 agosto, durante la tradizionale Sagra Paesana, quando saranno consegnati i premi sostenibili, gli attestati di merito e il riconoscimento pubblico a chi ha seminato, con sudore e dedizione, bellezza e speranza. I segni di questo impegno sono visibili ovunque: strade, piazze, aiuole e murales raccontano una rinascita collettiva che merita di essere vista, vissuta e condivisa. Fino al 13 agosto, ogni angolo del borgo custodirà il volto più verde e accogliente di Triparni». L’Associazione Vocal Tactus invita tutti: cittadini, visitatori e curiosi a visitare Triparni.