Vibo, i cittadini di Triparni in gara per far tornare a nuova vita il borgo: il risultato è un tripudio di colori
Il premio "Quartiere Verde" promosso dall’Associazione Vocal Tactus ha coinvolto tutti gli abitanti della frazione alle porte di Vibo Valentia. Il 13 agosto la premiazione del miglior progetto di bellezza e speranza
Successo a Triparni per il Green Day, premio “Quartiere Verde”, promosso e organizzato dall’Associazione Vocal Tactus, che ha acceso i riflettori su «una comunità – è scritto in un comunicato stampa – che non si è limitata a sognare un ambiente migliore ma lo ha costruito, con entusiasmo, determinazione e lavoro collettivo». Per tre giorni i cittadini, muniti di guanti da giardinaggio e rastrelli, hanno abbellito le vecchie aiuole e dipinto i muri con messaggi di cura e appartenenza. Spazi pubblici abbandonati sono così tornati a nuova vita. «Questo è anche il mio posto, e me ne prendo cura», il motto della manifestazione che ha coinvolto adulti, giovani e famiglie, uniti dallo stesso obiettivo: «rendere il borgo di Triparni un luogo più bello, accogliente e sostenibile».
«Il Premio Quartiere Verde – spiegano gli organizzatori – non è una semplice gara estetica, ma un vero e proprio tributo all’impegno civico, alla forza di una comunità che si rimbocca le maniche e decide di prendersi cura del proprio presente e futuro. Il verdetto finale arriverà il 13 agosto, durante la tradizionale Sagra Paesana, quando saranno consegnati i premi sostenibili, gli attestati di merito e il riconoscimento pubblico a chi ha seminato, con sudore e dedizione, bellezza e speranza. I segni di questo impegno sono visibili ovunque: strade, piazze, aiuole e murales raccontano una rinascita collettiva che merita di essere vista, vissuta e condivisa. Fino al 13 agosto, ogni angolo del borgo custodirà il volto più verde e accogliente di Triparni». L’Associazione Vocal Tactus invita tutti: cittadini, visitatori e curiosi a visitare Triparni.
- Tags
- triparni