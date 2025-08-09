Meteo nel Vibonese, arriva la quarta ondata di caldo africano (e durerà a lungo): temperature fino a 34 gradi

Addio all'anticiclone delle Azzorre: l'umidità sarà protagonista nei prossimi giorni. Ecco le previsioni sulla costa tirrenica e nelle aree interne

Dopo diversi giorni in cui l’anticiclone delle Azzorre è stato il protagonista sul territorio Vibonese accompagnato anche da locale instabilità pomeridiana sui monti, ecco che nei prossimi giorni esso darà spazio ad una nuova ondata di caldo africano, esattamente la quarta dell’intera stagione. A differenza delle altre 3 però essa sarà meno intensa in termini di temperatura, ma sarà più duratura con conseguente e graduale aumento dell’umidità.



Previsioni meteo weekend

Ecco intanto che durante il weekend le temperature subiranno un primo e generale aumento: in particolare lungo le coste infatti il termometro registrerà valori intorno ai 28-30°C, ma con qualche picco più elevato nelle aree di Pizzo, Tropea e Nicotera; temperature più elevate, come di consueto con queste configurazioni, si avranno nelle aree più interne: qui il termometro potrà raggiungere valori fino ai 34°C specie tra Maierato, Mileto, Dinami, Dasà, San Calogero e aree limitrofe ma con basso tasso di umidità. Nulla da segnalare invece per quanto riguardano le condizioni meteorologiche, in quanto sia sabato che domenica saranno giornate pressoché stabili e con cieli che si manterranno generalmente soleggiati.