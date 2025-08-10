Il mare di Pizzo sporcato da un’estesa macchia verdastra: il VIDEO dall’alto
Nella domenica antecedente Ferragosto con turisti e residenti desiderosi di godere di una bella giornata in spiaggia, ecco come si presentavano le acque di una delle località più belle della Costa degli Dei
Una macchia verdastra, dai contorni ben definiti, a sporcare l’azzurro del mare di una delle più belle località della Costa degli Dei nella domenica antecedente Ferragosto, che generalmente vede sempre il pienone sulle spiagge con turisti e residenti pronti a godersi sole e acque possibilmente cristalline. Così non è stato a Pizzo, così come mostra il video che vi proponiamo, girato dal pilota Aldo Amabile.
Alle nove di questa mattina, come tanti altri lui stesso si è recato in spiaggia, in località Marinella, e da lì ha avvistato una macchia scura ed estesa in mare. Da qui la decisione di alzarsi in volo con il suo ultraleggero per osservare meglio le dimensioni del fenomeno e la possibile provenienza. Amabile ha quindi sorvolato il litorale pizzitano, documentando il tutto. Le immagini nel video in copertina.