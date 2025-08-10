domenica,Agosto 10 2025

Il mare di Pizzo sporcato da un’estesa macchia verdastra: il VIDEO dall’alto

Nella domenica antecedente Ferragosto con turisti e residenti desiderosi di godere di una bella giornata in spiaggia, ecco come si presentavano le acque di una delle località più belle della Costa degli Dei

Redazione -
Una macchia verdastra, dai contorni ben definiti, a sporcare l’azzurro del mare di una delle più belle località della Costa degli Dei nella domenica antecedente Ferragosto, che generalmente vede sempre il pienone sulle spiagge con turisti e residenti pronti a godersi sole e acque possibilmente cristalline. Così non è stato a Pizzo, così come mostra il video che vi proponiamo, girato dal pilota Aldo Amabile.

Alle nove di questa mattina, come tanti altri lui stesso si è recato in spiaggia, in località Marinella, e da lì ha avvistato una macchia scura ed estesa in mare. Da qui la decisione di alzarsi in volo con il suo ultraleggero per osservare meglio le dimensioni del fenomeno e la possibile provenienza. Amabile ha quindi sorvolato il litorale pizzitano, documentando il tutto. Le immagini nel video in copertina.

Redazione

