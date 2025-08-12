La settimana di ferragosto è appena iniziata e le condizioni meteorologiche continuano a rimanere stabili con cieli soleggiati e caldo moderato su tutta la regione. Ecco però che a ridosso di ferragosto aria più fresca in quota causerà un generale calo delle temperature accompagnato da instabilità prettamente pomeridiana.

Ferragosto con possibili temporali

Come detto dunque stiamo per entrare in una fase instabile. Soprattutto a partire da giovedì piogge e temporali interesseranno le aree montuose della regione con possibili sconfinamenti fin verso le coste. La recrudescenza dei fenomeni però l’avremo proprio durante la giornata di ferragosto: secondo gli ultimi aggiornamenti infatti dopo una mattinata stabile nelle ore pomeridiane si avrà un generale aumento della nuvolosità con piogge e temporali a partire dalle aree montuose di Sila, Pollino, Serre e Aspromonte. I fenomeni però, a tratti intensi, tenderanno a sconfinare anche verso le coste e in particolare su quelle joniche del Catanzarese e del Reggino dove non sono da escludere anche qui locali temporali.

Ovviamente questa per ora rimane una tendenza che dovrà avere delle conferme o delle smentite.