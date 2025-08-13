La pineta di Nicotera Marina trasformata in un palcoscenico incantato: “C’era una volta…”

Un messaggio di pace e sostenibilità ambientale ha risuonato forte nella pineta di Nicotera Marina, durante l’evento “C’era una volta… eco di fiabe che danzano nel bosco”. In un momento segnato da numerosi incendi dolosi che devastano il territorio, l’iniziativa si è affermata come un faro di speranza e consapevolezza. L’evento, concepito per bambini, ragazzi e famiglie, ha trasformato la pineta in un luogo magico dove la natura è diventata la protagonista indiscussa di un’azione di sensibilizzazione. «L’alto gradimento del pubblico con una nutrita partecipazione attiva di bambini e genitori – è scritto in una nota stampa -, ha confermato il bisogno di manifestazioni che uniscano cultura, divertimento e valori importanti.

Il successo è frutto della passione e della sinergia di un team eccezionale: Colombo Labate, Francesca Perfidio, Francesca Ceravolo, Pietro Iodice, Angela Ferrari, Claudia e Chiara Cuomo e Maria Panuccio, che con le sue allieve del 4° e 5° corso della scuola di danza MGF hanno saputo incantare e coinvolgere il pubblico. Le attività laboratoriali, che hanno integrato i temi della pace e della sostenibilità in modo ludico e creativo, hanno riscosso un grande apprezzamento. Abbiamo voluto dimostrare che il rispetto per l’ambiente e la speranza di un futuro di pace possono essere raccontati anche attraverso le fiabe, la danza e la musica», hanno dichiarato i promotori dell’iniziativa. «Vedere tanti bambini e ragazzi partecipare con entusiasmo ci riempie di gioia e ci dà la forza di continuare su questa strada».