Meteo, in arrivo calo delle temperature e temporali: possibili rovesci anche nel Vibonese

Tra oggi e il weekend una goccia fredda in discesa verso Sud porterà nuvolosità in aumento e fenomeni intensi dalle zone interne verso il litorale

Dopo un inizio d’agosto molto fresco e variabile, l’anticiclone africano è tornato alla riscossa sulla Calabria apportando un generale aumento delle temperature e un progressivo incremento dell’umidità giorno dopo giorno.

Temperature in calo e temporali

Ecco però che tra oggi e il weekend una goccia fredda scivolerà verso Sud e aria fresca in quota causerà un generale calo delle temperature con il ritorno alla normalità ma soprattutto forte instabilità specie pomeridiana. Secondo gli ultimi aggiornamenti tra la giornata di oggi e fino al 18 agosto avremo mattinate stabili su tutta la Regione ma nelle ore pomeridiane assisteremo ad un generale aumento della nuvolosità a partire dalle aree montuose di Sila, Pollino, Serre e Aspromonte con la formazione di temporali di forte intensità.

Le precipitazioni però non interesseranno solo le aree interne ma i venti in quota causeranno locali sconfinamenti anche verso le aree costiere e soprattutto del Cosentino, Reggino e Catanzarese dove anche qui non sono da escludere locali temporali di forte intensità.

Le temperature saranno dunque in generale calo con valori che torneranno nelle medie stagionali su tutta la Regione: ciò vorrà dire che il termometro nelle ore pomeridiane difficilmente supererà i 30-32°C su aree costiere e interne e temperature che saranno localmente fresche nelle aree interessate dai fenomeni.