Meteo, le previsioni per Ferragosto: nel Vibonese mattinata stabile e poi arrivano i temporali. Ecco dove
L'anticiclone africano lascia il passo alla goccia fredda che porterà un calo delle temperature e anche qualche precipitazione. I dettagli
Dopo diversi giorni con l’anticiclone africano e caldo moderato su tutto il territorio, ecco che una goccia fredda in quota si andrà ad isolare sulle regioni meridionali apportando, già dalla giornata di oggi, un primo calo termico e temporali nelle aree montuose. Tali fenomeni andranno intensificandosi nei prossimi giorni raggiungendo localmente anche alcune località costiere. Intanto di seguito ecco le previsioni per la giornata di domani, ferragosto 2025.
Durante le ore mattutine si avranno condizioni meteorologiche stabili su tutto il Vibonese con cieli che si manterranno sereni o al più poco nuvolosi. Ecco però che nel primo pomeriggio si registrerà ad un generale aumento della nuvolosità a partite dalle aree montuose delle Serre con lo sviluppo di temporali anche di forte intensità: le precipitazioni però grazie ai venti in quota da Nord-ovest raggiungeranno poi il territorio jonico del Reggino.
In serata/nottata l’avvicinarsi dell’area instabile causerà la formazione di temporali nel Mar Tirreno, i quali potranno raggiungere le coste vibonesi con fenomeni di moderata intensità, mentre altrove si avrà un generale miglioramento.
