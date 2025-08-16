Meteo Vibonese, sabato caratterizzato da forte instabilità con possibili temporali e grandinate

La giornata di ferragosto è stata un incubo per alcuni vacanzieri che hanno deciso di trascorrere la giornata all’aria aperta. Come da previsione infatti nelle ore pomeridiane forti temporali hanno interessato le aree interne e montuose delle Serre causando non pochi disagi.

Sabato con intensi temporali su gran parte del territorio

Ecco però che la goccia fredda in azione sulla Calabria tenderà ad apportare una recrudescenza dei fenomeni nella giornata di oggi: già dalle prime ore del mattino forti temporali stanno interessando le aree costiere del territorio a causa di instabilità proveniente dal Mar Tirreno.

Dalle prime ore pomeridiane però si avrà un notevole aumento della nuvolosità a partire dalle aree montuose delle Serre con la formazione di intensi e diffusi temporali; essi però non si relegheranno solo a queste aree: i temporali infatti potranno sconfinare fin verso il territorio Reggino ma anche sulle aree interne e localmente costiere del territorio Vibonese dove anche qui non si escludono fenomeni di forte intensità accompagnati da fenomeni grandinigeni.

In serata avremo un generale miglioramento nelle aree montuose ma lungo le aree costiere temporali provenienti dal Mar Tirreno interesseranno nuovamente tali aree con possibilità di nuovi fenomeni intensi.