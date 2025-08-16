Il Vibonese sotto la pioggia: forti temporali soprattutto lungo la costa e disagi alla circolazione

Il maltempo che in queste ore sta riguardando la Calabria ha colpito principalmente la zona tra la provincia di Vibo e quella di Reggio. Domani sarà ancora allerta meteo gialla

Come da previsione la giornata di sabato è stata contraddistinta da instabilità diffusa specie nelle aree montuose della Calabria con temporali localmente intensi e grandinate. Questo a causa di una goccia fredda che attualmente sta interessando la regione con aria fresca in quota a causare la formazione di temporali.

In questi minuti però forti nuclei instabili stanno interessando le aree costiere e in particolare il Vibonese e il Reggino dove sono in atto forti temporali e disagi alla circolazione.

Anche per la giornata di domani su tutta la regione sarà allerta meteo gialla, per come indicato nel bollettino diffuso dal Dipartimento della Protezione civile.

Il bollettino della Protezione civile

La permanenza di un sistema di bassa pressione in quota, in lieve indebolimento nella giornata di domani, continuerà a determinare condizioni di instabilità meteorologiche, in particolare sulle regioni meridionali del nostro Paese. Lo rende noto il Dipartimento della Protezione civile.

L’avviso prevede dal pomeriggio di oggi, sabato 16 agosto, precipitazioni sparse, a prevalente carattere temporalesco, sulla Puglia, specie sui settori occidentali, e il persistere di tali fenomeni su Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento. Sulla base dei fenomeni in atto e previsti è stata valutata per la giornata di domani, domenica 17 agosto, allerta gialla sull’Umbria, su alcuni settori di Abruzzo, Molise e Puglia, su Campania, Basilicata, Calabria e su gran parte della Sicilia.