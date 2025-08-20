Parco naturale delle Serre, il perimetro si allarga al territorio di Polia

Il Comune di Polia

Si allarga anche al territorio comunale di Polia, il Parco naturale regionale delle Serre. Il Consiglio comunale ha infatti deliberato l’approvazione della nuova perimetrazione del Parco che mira così a far ricadere in area protetta diversi boschi di Polia tutelandone l’unicità e la biodiversità. La nuova adesione al Parco naturale regionale delle Serre è facilitata da una legge regionale del 2023 che, al fine di recepire le istanze provenienti dagli enti locali non inclusi nell’originario perimetro del Parco naturale regionale delle Serre, ha previsto l’approvazione della nuova perimetrazione di tale area protetta. E’ stata invece la Comunità del Parco ad esaminare in precedenza, e poi approvare, la proposta del commissario straordinario dell’ente per l’adesione di alcuni comuni non inclusi nel perimetro dell’area protetta con conseguente allargamento dei confini su nuove aree. Tra queste vi è, appunto, una porzione ricadente nel territorio di Polia e pertanto il Consiglio comunale ha ritenuto utile e vantaggioso – manifestando formale assenso – l’allargamento del perimetro dell’area protetta così come proposto dagli uffici del Parco. Tra i vantaggi dell’adesione al Parco naturale delle Serre da parte del Comune di Polia – come spiegato dal primo cittadino Luca Alessandro nel corso dell’apposita seduta del Consiglio comunale – vi è anche la conseguente impossibilità futura di realizzazione di nuovi parchi eolici che avrebbero finito per deturpare irrimediabilmente il patrimonio ambientale e paesaggistico di Polia, uno dei più belli dell’intero territorio vibonese. Su nove consiglieri presenti alla seduta, i voti favorevoli all’adesione al Parco naturale delle Serre sono stati 8, mentre il consigliere Franco Pujia si è astenuto. La delibera è stata quindi dichiarata urgente ed immediatamente eseguibile.