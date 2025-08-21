Meteo Vibonese, temperature sulle montagne russe: oggi si sale fino a 36°, domani si scende sotto le medie stagionali

L’effetto della perturbazione atlantica al Nord si traduce in caldo intenso al Sud, con venti meridionali e cieli soleggiati. Valori in aumento su coste ed entroterra prima del previsto calo termico conpossibili piovaschi

Gli ultimi temporali pomeridiani di martedì hanno decretato la fine di una fase instabile su tutto il territorio Vibonese causata da una goccia fredda isolatasi proprio sulle regioni meridionali. Ricordiamo che comunque i temporali estivi si inseriscono in una normale dinamica estiva, ma risultano ormai molto più intensi con conseguente aumento dei rischi connessi ai fenomeni temporaleschi.

Giovedì con caldo in aumento

Nella giornata odierna però un’intensa perturbazione atlantica causerà forti temporali sulle regioni del nord Italia e come conseguenza si innescherà una breve avvezione di aria calda dal nord Africa sulle regioni meridionali e sul Vibonese: sono previsti infatti un generale rinforzo dei venti dai quadranti meridionali accompagnati da un generale aumento delle temperature ovunque.

Secondo gli ultimi aggiornamenti sono attesi valori intorno ai 31-32°C lungo tutta la fascia costiera mentre qualche picco più elevato lo troveremo invece nelle aree più interne specie tra Mileto, Francica, Dinami, Paravati, San Calogero e zone limitrofe con temperature che potranno raggiungere i 35-36°C. Il tutto in un contesto stabile e soleggiato ovunque.

Tale avvezione di aria calda però durerà molto poco: già dalla giornata di venerdì infatti è atteso un nuovo calo delle temperature di circa 7°C con il termometro che scenderà al di sotto delle medie stagionali e con possibili piovaschi che potranno interessare le aree Tirreniche.