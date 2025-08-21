Da Bivona a Vibo Marina: prosegue il viaggio del pesce mangiaplastica

L’opera, installata dall'assessorato comunale all'Ambiente in collaborazione con la ditta Muraca, è diventata punto di riferimento per cittadini e turisti nella raccolta differenziata

Dopo aver conquistato la spiaggia di Bivona, il grande “pesce mangiaplastica” continua la sua missione di sensibilizzazione e arriva a Vibo Marina. L’installazione, che ha già riscosso curiosità e apprezzamento da parte di cittadini e turisti, si trova all’incrocio tra il lungomare Cristoforo Colombo e via Michele Bianchi, in un punto strategico dove transiteranno migliaia di persone.

Il simpatico pesce, realizzato come contenitore per la raccolta differenziata, è diventato in breve tempo un simbolo della lotta contro l’inquinamento da plastica.

Per garantire la massima efficacia dell’iniziativa, nell’area interessata sono stati installati ulteriori contenitori per plastica e lattine, così da agevolare la raccolta e scongiurare la dispersione dei rifiuti sul selciato. A supportare la missione ci saranno anche i volontari di Plastic Free, che con la loro instancabile attività di sensibilizzazione inviteranno il pubblico a compiere piccoli ma fondamentali gesti di responsabilità.

Il messaggio è chiaro: il divertimento non può prescindere dal rispetto dell’ambiente. Ogni bottiglietta, bicchiere o lattina gettata nel pesce mangiaplastica rappresenta una piccola vittoria collettiva nella battaglia contro l’inquinamento.