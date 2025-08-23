Meteo Vibonese, il caldo molla la presa: in arrivo piogge e temporali

Le temperature sono previste stazionarie con valori che difficilmente supereranno i 30°C lungo le coste. Venti moderati e mari localmente mossi o molto mossi

Dopo un giovedì con temperature nuovamente e localmente elevate, l’arrivo di venti di Ponente ha causato un generale calo delle temperature con valori che si sono attestati nuovamente al di sotto delle medie stagionali. Tali correnti hanno apportato anche locali piogge deboli nella giornata di ieri specie lungo il versante Tirrenico, ma che comunque in alcune aree non hanno fatto altro che aumentare il tasso di umidità.



Sabato con piogge sparse

Ecco però che nella giornata odierna è previsto l’arrivo di locali piogge su parte della Calabria: in particolare specie al mattino avremo condizioni meteorologiche instabili lungo i versanti Tirrenici del Cosentino, del Catanzarese e del Vibonese, dove non si escludono anche locali temporali. Le precipitazioni potranno sconfinare fin verso le aree interne specie Silane, del Pollino e delle Serre e localmente potranno interessare anche l’istmo di Catanzaro e la città stessa.



Un generale miglioramento è atteso invece nelle ore pomeridiane e serali anche se non sono da escludere locali e isolati piovaschi specie tra Vibonese e Reggino Tirrenico. Le temperature sono previste stazionarie con valori che difficilmente supereranno i 30°C lungo le coste, con picchi fino ai 32-33°C nelle aree più interne Cosentine e Crotonesi. I venti continueranno ancora a soffiare moderatamente dai quadranti occidentali e i mari si registreranno localmente mossi o molto mossi.