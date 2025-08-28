Meteo Vibonese, lo scirocco porta un nuovo aumento delle temperature: 36° nelle aree interne, ecco dove

L’ex uragano Erin ha ormai raggiunto l’Italia settentrionale con i primi forti temporali su Lombardia, Piemonte e Liguria; contemporaneamente sulle regioni meridionali e sulla Calabria, aria molto calda sta iniziando ad affluire dal Nord Africa, apportando un generale aumento delle temperature con picco che si avrà nella giornata di domani.

Previsioni meteo 28 agosto

Durante la giornata odierna dunque ci aspettiamo tempo stabile praticamente su tutta la Calabria e sul territorio Vibonese con cieli che si manterranno soleggiati o al massimo poco nuvolosi.

Le temperature come detto sono attese in aumento: nel Vibonese, soprattutto lungo le aree interne infatti sono previsti picchi fino ai 36°C in particolare tra Soriano, Paravati, Mileto, Francica, Dinami e aree limitrofe a causa di moderati venti di scirocco che soffieranno già dal mattino. Lungo le coste invece sono attesi valori intorno ai 30-32°C con umidità in generale aumento.