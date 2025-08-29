Nuova ondata di maltempo nel Vibonese: in arrivo piogge e venti di maestrale

L’intensa perturbazione (ex uragano ERIN) che ha apportato forte maltempo sulle regioni del Nord Italia sta scivolando velocemente verso Sud. Tra venerdì e sabato infatti essa raggiungerà anche le regioni del sud Italia e la nostra regione causando locali temporali di forte intensità accompagnati da un generale calo delle temperature.

Maltempo e calo termico tra venerdì e sabato

La giornata odierna inizierà con una mattinata pressoché stabile su tutta la Calabria e con cieli che si manterranno sereni o poco nuvolosi. Nel pomeriggio avremo nubi in aumento con possibili e isolati temporali lungo le aree montuose della Sila Crotonese; in concomitanza però la perturbazione si avvicinerà sempre più verso le aree Tirreniche dove anche qui è atteso un generale aumento della nuvolosità. Ecco però che in serata e soprattutto dalle ore notturne piogge e temporali interesseranno appunto le aree tirreniche della regione e in particolare quelle del Cosentino, Lametino e Vibonese dove non si escludono precipitazioni di forte intensità. Tali fenomeni continueranno anche e soprattutto nella giornata di sabato con piogge e temporali che insisteranno sulle aree sopra citate. Le precipitazioni però potranno raggiungere anche le aree interne della regione con possibili sconfinamenti fin verso le aree Joniche del Catanzarese, Cosentino e Crotonese. Il tutto sarà accompagnato, nella giornata di sabato, da forti venti di maestrale che soffieranno su tutta la Calabria e che causeranno un generale calo delle temperature con il termometro che si manterrà nelle medie del periodo o localmente al di sotto.