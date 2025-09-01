L’estate è finita, anzi no: temperature giù e piogge martedì ma poi torna il caldo africano

Gli ultimissimi giorni dell’estate meteorologica sono stati caratterizzati dal passaggio della coda di una perturbazione che ha apportato piogge e temporali in particolare lungo le aree Tirreniche e interne accompagnate da un generale calo delle temperature. Da oggi però l’estate è ufficialmente archiviata: l’1 settembre inizia infatti la stagione autunnale in ambito meteorologico.

Inizio settimana variabile, poi continua l’estate

L’inizio di esso sarà caratterizzato da una prima parte di settimana molto variabile su gran parte della Regione: se durante la giornata di lunedì avremo tempo prettamente stabile e soleggiato ovunque, ecco che nella giornata di martedì una nuova coda di una perturbazione da Nord raggiungerà la Regione apportando nuove precipitazioni specie lungo le aree Tirreniche e interne, accompagnate da un generale aumento delle temperature a causa di un richiamo di aria molto calda direttamente dal Nord-Africa. Il proseguo della settimana vedrà invece la continuazione senza sosta dell’estate con temperature oltre le medie stagionali ma non con picchi elevati condite da condizioni meteorologiche stabili ovunque.