Meteo Vibonese, notte sotto pioggia e temporali lungo la costa. Ma il maltempo durerà poco
Nuova perturbazione sulla Calabria tirrenica, con possibili sconfinamenti anche nelle aree interne. In mattinata torna già il sereno
La perturbazione di cui abbiamo parlato nello scorso articolo raggiungerà la Calabria nelle prossime ore apportando locali piogge e temporali. In particolare tra le ore notturne e le prime ore del mattino sono previste precipitazioni localmente moderate lungo la fascia tirrenica a partire dal Cosentino, Lametino per poi raggiungere il Vibonese e il Reggino con possibilità di sconfinamenti nelle relative aree interne. Altrove invece continuerà il bel tempo anche se non è da escludere qualche piovasco lungo le aree joniche tra Reggino e Catanzarese.
Poi, già dal mattino è previsto un generale miglioramento delle condizioni meteorologiche su tutta la regione con cieli che si manterranno perlopiù poco o parzialmente nuvolosi e temperature in nuovo calo con valori che raggiungeranno nuovamente le medie stagionali.
- Tags
- meteo vibonese