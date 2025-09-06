Il ritorno della “regina” sulle spiagge vibonesi: la nascita delle tartarughe marine nella nuova puntata di LaC Storie -VIDEO
Appuntamento con una nuova puntata del format a cura del videoreporter Saverio Caracciolo il 7 settembre alle 15.30 su LaC Tv, canale 11 del digitale terrestre
Un evento straordinario si è verificato sulla Costa degli Dei, in località Formicoli, nel comune di Ricadi nel vibonese. Qui, monitorata dalla sezione di Legambiente di Ricadi, nel 2024, una tartaruga Caretta caretta ha deposto le uova scavando una buca nella sabbia, dando vita, dopo 50-60 giorni, alla nascita dei piccoli esemplari. Quest’anno il fenomeno si è ripetuto: due tartarughe hanno scelto nuovamente questo tratto di costa per nidificare, una sulla spiaggia del Tonicello sempre a Ricadi e l’altra nel comune di Parghelia. Uno spettacolo suggestivo al centro della nuova puntata di LaC Storie, il format a cura del videoreporter Saverio Caracciolo in onda domenica 7 settembre alle ore 15:30 su LaC Tv, canale 11 del digitale terrestre. La puntata sarà poi disponibile su LaC play.